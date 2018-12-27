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  4. 27 Aralık 2018 09:15

Dolar kuru sabitlendi; işte günün ilk rakamları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.02 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru sabitlendi; işte günün ilk rakamları
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Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.28 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.2702 TL'yi görürken, saat 08.55 itibarıyla 5.2830 TL seviyesinde hareket ediyor. 5.9716 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0214 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.16 düşüşle 96.42 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1380 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.

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