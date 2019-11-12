Dolar kurunda dalgalanma sürüyor ! İşte günün ilk rakamları

Serbest piyasada dolar TL kuru bir önceki günün kapanış değerlerine yakın seviyede seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.77 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.37 seviyesinde hareket ediyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.



12 Kasım altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 272 lira, çeyrek altının fiyatı 444 lira, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.831 liradan işlem görüyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM SİNYALİ

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, önceki gün CBS televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD’de hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından “kurtulmaz ise” ABD’nin Türkiye’ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.

O’Brien,CAATSA adı verilen yaptırımlara atıfta bulunarak, “Türkiye bu yaptırımların etkisini hissedecektir” dedi. O’Brien yaptırımların Kongre’den iki partinin de desteğini alacağını ifade etti.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurt dışındaki olumlu havaya paralel dolar/TL de geçen hafta 5.75 civarında sakin bir seyir izledi. Piyasalar ABD ziyaretinin netleşmesini iki ülke ilişkilerinde normalleşme sinyali olarak algılıyor.