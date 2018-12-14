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  4. 14 Aralık 2018 09:04

Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dalgalanan Dolar/TL bu sabah 5,34 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor
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Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında dün faizi sabit tutması sonrasında dalgalanan dolar/TL bugün 5,34 civarında seyrediyor.

Karar öncesi 5,3560 seviyesinde olan dolar/TL, 5,3050'ye kadar geriledikten sonra bir ara tekrar 5.37 seviyesinin üzerini test etti. Ancak kur sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Euro/TL de 6,05'in üzerinde hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın faizde adım atmaması sonrasında piyasalar haftaya yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını bekliyor.

FITCH DE AÇIKLAYACAK

Bu akşam piyasa kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+’dan BB’ye indirmiş, görünümü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti. Bu değerlendirmede ise not tarafında bir değişiklik beklenmiyor.

 

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