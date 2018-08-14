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  4. 14 Ağustos 2018 16:45

Dolar ne kadar ? Dövizde son rakamlar

ABD ile Türkiye arasındaki krizle birlikte yükselmeye başlayan Dolar/TL atılan adımlarla birlikte düşüşe geçti.

Dolar ne kadar ? Dövizde son rakamlar
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Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne düşüşle başlamıştı.

Dolar/TL bugün sabah saatlerinde 6,4150'ye kadar geriledikten sonra bankalararası piyasada 6,54-6,56 arasında geniş bir bantta hareket ediyor.

Euro/TL 7,50'nin altında seyrediyor. 

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 2,16 artışla 94 bin 689 puandan başladı.

Uzmanlar, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dünden beri fiyatlamalardan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etti.

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