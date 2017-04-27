Dolar ne kadar ?

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresindeki yarım puanlık faiz artışı sonrası dolarda sakin seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,57 sınırında hareket ediyor. Kur en düşük 3,5681'i gördü. Euro 3,89'un hemen üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gitmezken, geç likidite penceresinde uyguladığı faizi yarım puan artırarak yüzde 12,25'e yükseltti. Dolar karar sonrasında 3,5610'a kadar gerilemişti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya yönelik adımların ne kadarını kullanacağını takip edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıkladığı vergi indirimi planının herhangi bir sürpriz içermemesiyle uluslararası piyasalarda dolarda önemli bir hareket görülmedi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 98.844 oldu.