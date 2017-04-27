Kuş gribi kabusu hortladı ! O ilimizde alarm verildi...
Kuş gribi kabusu hortladı ! O ilimizde alarm verildi...
Hükümet süreyi uzattı ! O belgeyi almayanlar dikkat
Hükümet süreyi uzattı ! O belgeyi almayanlar dikkat
TSK açıkladı ! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
TSK açıkladı ! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Ekranların fenomen yarışması geri döndü
Ekranların fenomen yarışması geri döndü
Şam'da büyük patlamalar ! Ortalık mahşer yerine döndü
Şam'da büyük patlamalar ! Ortalık mahşer yerine döndü
Nurettin Canikli'den kıdem tazminatı açıklaması
Nurettin Canikli'den kıdem tazminatı açıklaması
O ilçemizde kuş gribi alarmı Karantinaya alındı
O ilçemizde kuş gribi alarmı Karantinaya alındı
Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü
  1. 27 Nisan 2017 09:09

Dolar ne kadar ?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçen dolar 3,57 civarında seyrediyor.

Dolar ne kadar ?
A+ A-

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresindeki yarım puanlık faiz artışı sonrası dolarda sakin seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,57 sınırında hareket ediyor. Kur en düşük 3,5681'i gördü. Euro 3,89'un hemen üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gitmezken, geç likidite penceresinde uyguladığı faizi yarım puan artırarak yüzde 12,25'e yükseltti. Dolar karar sonrasında 3,5610'a kadar gerilemişti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya yönelik adımların ne kadarını kullanacağını takip edecek. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıkladığı vergi indirimi planının herhangi bir sürpriz içermemesiyle uluslararası piyasalarda dolarda önemli bir hareket görülmedi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 98.844 oldu.

para , finans , tl , dolar , merkez bankası