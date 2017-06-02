Dolar ne kadar ?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5370 seviyesinde dengelendi.

Dün, 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine yakın 3,5244'ten tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 3,5370'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 yükselişle 3,9690'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,24 değer kazancıyla 4,5540'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi verilerinin genel olarak beklentileri karşılamasına rağmen yüzde 0,28 değer kaybıyla 1.1211'den günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyirle 1.1217 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile dış ticaret dengesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5530'un direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'nin 3,52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüş eğiliminin hızlanabileceğini kaydetti.