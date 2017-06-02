Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
Whatsapp'a veda edin ! 1 ay sonra çalışmayacak...
Whatsapp'a veda edin ! 1 ay sonra çalışmayacak...
Çevreyolunda Metrobüs kabusu; vatandaş işine gidemedi
Çevreyolunda Metrobüs kabusu; vatandaş işine gidemedi
Beyaz eşya devi uyardı: Bu ürünler patlayabilir !
Beyaz eşya devi uyardı: Bu ürünler patlayabilir !
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 02 Haziran 2017 10:06

Dolar ne kadar ?

Dün, son 1 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar, güne 3.53 TL'nin üzerinde başladı.

Dolar ne kadar ?
A+ A-

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5370 seviyesinde dengelendi.

Dün, 3,5230 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine yakın 3,5244'ten tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 3,5370'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 yükselişle 3,9690'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,24 değer kazancıyla 4,5540'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi verilerinin genel olarak beklentileri karşılamasına rağmen yüzde 0,28 değer kaybıyla 1.1211'den günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyirle 1.1217 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile dış ticaret dengesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5530'un direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'nin 3,52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüş eğiliminin hızlanabileceğini kaydetti.

AA

dolar çıkar mı , dolar fiyatları , dolar ne kadar , dolar TL , dolar , dolar yorumları , dolar yükselir mi