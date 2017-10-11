Dolar ne kadar ?

ABD ile Türkiye arasındaki vize tartışmaları doların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Pazar akşam yaşanan vize yasağı kararları ile gece geç saatlarde 3.80 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar, Pazartesi günü 3.70 TL seviyelerinde dengelenmişti. Dolar dün ise satıcılı bir seyir izleyerek kapanışta 3.6725 TL seviyesine kadar çekilmişti.

Ancak akşam saatlaerinde gelen karşılıklı açıklamalar doların da hareketlenmesine neden oldu. Dolar sabah saat 08.20 itibariyle 3.6040 TL seviyelerinden el değiştirdi.

Euro da aynı saatlerde 4.3770 TL'den işlem gördü.

YÜKSELİŞİ FIRSATA ÇEVİRİP 2 MİLYAR DOLAR SATTILAR



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün akşam Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söylemişti.

AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Analistler gün boyunca vize konusunda yaşanacak gelişmelerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca bu akşam açıklanacak olan FED tutanakları da doların küresel piyasalardaki yönü açısından belirleyici olacak.

Türkiye'de bugün için takip edilecek en önemli veri ise saat 10'da açıklanacak olan Ağustos ayı cari açık rakamları. Cari açık beklentisi 1.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD BORSASI YÜKSELDİ

New York borsası günü, perakende firmalarının hisselerindeki artışla kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 69,61 puan (yüzde 0,31) artışla 22.830,68 puana ulaştı ve rekor seviyeden kapandı. Standard & Poor's 500 Endeksi 5,91 puan (yüzde 0,23) yükselişle 2.550,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,11 puan değer kazanarak 6.587,25 puana ulaştı.