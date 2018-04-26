Dolar ne kadar ?

Merkez Bankası'nın geç likidite faiz oranında artışa gitmesine rağmen düşüş göstermeyen dolar/TL 4,08 civarında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dünkü faiz artışı kararı sonrasında ilk etapta 4,03'lere inen dolar bu seviyede tutunamayıp yeniden 4,10'un üzerini görmüştü.

Euro/TL ise 4,96-4,97 bandında hareket ediyor.

Analistler, dün doların gelişen ülke para birimleri karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazandığını, Merkez Bankası'nın faiz adımıyla TL'deki kaybın ise yüzde 0,2 ile sınırlı kaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak veriler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu, 4,10 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda dolar, yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın zirvelerine yakın seyrediyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa bu hafta yüzde 3 sınırını geçtikten sonra yükselişini sürdürdü. Dün gece yüzde 3.035'e kadar yükselen 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 3.041'i aşarsa Temmuz 2011'den bu yana en yüksek düzeyi görmüş olacak.

ABD devletinin artan borçlanma gereksinimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği enflasyon baskıları tahvil faizlerini yukarı çekiyor.

Dolar endeksi dün 91.261'e kadar yükselerek 12 Ocak'tan itibaren en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün 91.148 ile dünkü kapanışa göre yatay seyrediyor.