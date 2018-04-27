Dolar ne kadar ?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 4,06 civarında seyrediyor.

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle yönünü yukarı çevirmiş yeniden 4,10'u görmüştü. Ancak dolar daha sonra yeniden düşüşe geçmişti.

Euro/TL ise 4,92-4,93 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar yüksek seyir izleyen ABD tahvil getirilerinin dolardaki kısa vadeli pozisyonları gevşetmesiyle başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın zirvesine yakın seviyede bulunuyor.

Dolar endeksi yatırımcıların cazip ABD tahvil getirilerinden dolayı dolara yönelmesiyle 91.639 ile ocak ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 91.527 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimleri ve harcama planlarından dolayı enflasyon ve artan borca ilişkin endişelerle psikolojik seviye olan yüzde 3'ü görmüştü.