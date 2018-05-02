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  4. 02 Mayıs 2018 10:15

Dolar ne kadar ?

Dün akşam 4.12 TL seviyesini aşan dolar, güne 4.09 TL civarında başladı.

Dolar ne kadar ?
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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 4,0970 seviyesinde işlem görüyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla piyasalar kapalı iken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye düşürdü. S&P'nin kararı sonrası dolar/TL 4,1236'ya yükselirken, günü yüzde 0,98 artışla 4,1014'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 4,0970'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,9220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 5,5793'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Avro Bölgesi büyüme, işsizlik oranı ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,0350 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildiren analistler, 4,1250 ve 4,1550 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA

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