Dolar ne kadar ? İbre tersine döndü

Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

Dolar/TL haftaya sınırlı yükselişle başlamasının ardından 5,66 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,50 civarında seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de eylül ayı Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 5,67'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA



Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak.

TCMB'nin ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.