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  4. 19 Kasım 2018 15:49

Dolar ne kadar oldu ?

Geçen hafta 5,30 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL 5,31'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu ?
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TL'de özellikle yaz aylarında çok sert değer kayıplarına neden olan Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşme sinyalleriyle geçen hafta 5.30'lu seviyelere gerileyen dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,31'in üzerinde seyrediyor. 

Euro/TL ise 6,10'un altında hareket ediyor.

Analistler, yurt içinde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti takip edileceğini belirterek, yurt dışına ticaret savaşı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemin ön sıralarında olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,50'nin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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