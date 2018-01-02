Dolar ne kadar oldu ? İşte son durum...

Yeni yılın ilk işlem gününe 3.78 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 3.7537 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasaların gözü enflasyon verisinde...

Dolar/TL, ABD ile vize sorunun çözülmesinin yarattığı iyimserlikle gerilemeye devam ediyor. Yılın ilk işlem gününe 3.78 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 26 Ekim'den beri en düşük seviye olan 3.7537 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16.01 itibarıyla 3.7582 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.5347 seviyesinde bulunuyordu.

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Türk Lirası'nın haftanın ilk işlem gününde de, geçen hafta gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle birlikte sürdürdüğü güçlü hareketini koruduğu görülmektedir. Dolar küresel bazda zayıf, yarın ise içeride Aralık 2017 enflasyonu açıklanacak ve baz etkisi ile beraber enflasyonda aşağı hareket bekleniyor. Piyasanın medyan beklentisi Aralık 2017 enflasyonunun yıllık bazda yüzde 11,85 seviyesine gerilemesi yönünde, enflasyonun yüzde 12 veya altına gerilemesi reel faiz ortamı açısından pozitif olacağından Türk varlıklarını en başta tahviller olmak üzere destekleyecektir. Enflasyon öncesinde Türk tahvil faizleri de düşmektedir, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13,23, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 10,66 seviyelerine gerilemiştir. Tahvillerdeki değerlenme TL'yi de olumlu etkiler, bu bakımdan TL'nin pozitif hareket etmeye devam etmesini bekleriz.

Dolar/TL'de ana bant olan 3,77 altında kalıcılık olması durumunda 3,75-3,70 ana bandına doğru bir eğilim olmasını bekleyebiliriz. Kurda bu noktada üstte kırılma noktası 3,80 olarak oluşabilir. Kısa vadede TL ve Türk varlıklarındaki olumlu eğilim ile kur yeni bir dip noktası oluşturabilir.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.67 olurken, valörde son işlem yüzde 11.72 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu.