Dolar ne kadar oldu ? İşte son durum...

Haftaya yüzde 0.91 düşüşle 98 bin 504 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 508 puanı ve en yüksek 98 bin 531 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.84 düşüşle 96 bin 579 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.21 düşüşle 142 bin 592 puanda başladıktan sonra en düşük 136 bin 595 puanı ve en yüksek 142 bin 673 puanı gördükten sonra günü yüzde 5.27 düşüşle 136 bin 738 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.98 ve yüzde 15.22 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

Dolar en düşük 5.5446 lira ve en yüksek 5.6173 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

Euro en düşük 6.1898 lira ve en yüksek 6.2669 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

Sterlin en düşük 6.7031 lira ve en yüksek 6.7904 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.