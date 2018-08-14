Dolar neden düşüşe geçti ? Piyasa uzmanlarından dikkat çeken ayrıntı

Geçtiğimiz günlerde Asya işlemlerinde 7 sınırını aşan Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izlerken sabah saatlerine 6.90-6.92 bandından güne başladı. Erken işlemlerde dolar6.44liraya kadar geriledi. Dolarda yaşanan bu ani düşüşün sebebi merak ediliyor. Analistlerin ortak görüşü Beyaz Saray'daki görüşme kanallarının hala açık olması.

Analistler, bu sabah dolarda gerçekleşen düşüşü, geçtiğimiz gün BDDK 'nın döviz swap işlemlerine sınırlama getirmesi ve TCMB’nin zorunlu karşılıklarda yaptığı indirim ile bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitlerini yükseltmesi hamlelerinin sonucu olarak değerlendiriyor.

"BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜŞME ÖNEMLİ BİR ADIM"

Daha da düşmesi umut edilen dolar fiyatlarının bu durumunda, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme de etkili. Uzmanların, olumlu geçmediği basına yansıyan Beyaz Saray'daki görüşmenin diplomatik kanalların açık olduğunu göstermesi açısından olumlu olabileceğine vurgu yaptığı aktarılıyor.

Öte yandan borsagundem.com'da yer alan habere göre, bankacılar alınan önlemlerin zaman kazandırıcı, ancak kuru yükselten stres unsurlarını tersine çevirecek nitelikte olmadığına değinirken adımların piyasalardaki endişeleri gidermek adına önemli rol oynadığını söylediler. Bankacılar yatırımcının görmek istediği adımlar anlamlı bir para ve maliye politikası sıkılaşması olarak özetliyor.

Ayrıca haberde göre, bankacılar Erdoğan'ın çağrısı ve kâr realiasyonu açısından seviyelerin çekici bulunmasıyla bireysel yatırımcıların milyar dolar ile ifade edilen tutarlarda döviz bozdurduğunu tahmin ediyorlar.