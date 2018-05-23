Dolar neden yükseliyor ?

Türk Lirasında değer kaybı hız kesmiyor. Dün gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da olsa gevşeyen dolar/TL, bugün yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.Güne 4.76 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 11.02'de 4.9270 seviyesine çıktı. Euro/TL ise aynı dakikalarda rekorunu 5.7694 seviyesine taşıdı. Dolar 11.13 itibariyle dolar/TL 4.8282 seviyesine, euro/TL 4.6512 seviyesine çekildi. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde kayıpla 102.276 puandan işlem gördü. Bu arada Euro/Dolar paritesi 1.17 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

PİYASALAR'IN GÖZÜ MERKEZ'DE

Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek olası adımları takip ediyor. Merkez'in Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybına karşı nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Merkez Bankası olağan toplantısını 7 Haziran'da yapacak.

Piyasaların bugün ayrıca Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyor. Tutanaklarda faiz artış sürecine ilişkin ipuçları takip edilecek.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomi uzmanların doların neden yükaseldiğine dair eçşitli sebepler dile getiriyorlar. Yapılan açıklamalara göre özel şirketlerin dış borç geri ödemeleri de doların ve döviz kurlarının artamsında etkili oluyor. Özellikle Mayıs ayı, 10.9 milyar dolar ile yılın en yüklü geri ödemesinin olduğu dönem.

Bunun yanında ABD ile Çin arasındaki tivari rekabetin kzışması ve tarafların attığı karşılıklı adımlar doların yükselmesine yol açıyor.

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Peki yükseliş neden düşürülemiyor ve yükseliş hızlanıyor? Bunun için yapılan yorumlardan biri de Merkez Bankası'nın kura müdahalesinin geciktiği yönünde. Ek olarak Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P'den art arda Türkiye için uyarı yapıyor ki bu da Türk lirası 3 haftada yüzde 20 değer kaybetti.

HAREKETLİLİĞİ 3 NEDENE BAĞLADI

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bloomberg HT'de dövizde son dönemde yaşanan hareketle ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, kurdaki değişim reel gerçeklere dayanmadığını vurguladı. Arslan, "Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" dedi.

Arslan'ın açıklamaları şöyle: "Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik.

"PANİK HAVASI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Biz ayrıca seçim sürecine girdiğimiz için, bazı analist ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temel makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan, reel ekonomiyi esas almayan, büyümeyi göremeyen, sadece masa başında yazılan bir takım raporlarla piyasada panik havası yaratılmaya çalıştığını gördük. Ben bir bankacı olarak bunu hissediyorum da.

"KURDAKİ DEĞİŞİM REEL GERÇEĞE DAYANMIYOR"

Her gün müşterilerle görüşüyoruz, tüketim ve yatırım tarafında hayat sürüyor, çarklar dönüyor. Finans tarafı ile reel ekonomi tarafında bir denge olması lazım. Son dönemde yapılmaya çalışılan, finans tarafında 'dayak atmaya' yönelik bir anlayışa doğru gittiğini görüyoruz. Kurdaki değişimin reel gerçeklere dayanmadığını, Türkiye'nin makroekonomisi güçlü olan temele dayanmadığını görüyoruz.

"BİZ DE DÜŞÜŞ YOK"

Yabancıların yatırımları sadece tahvil ve bonoya değil, borsaya da yatırım yapıyorlar. Eğer piyasada bir problem varsa, o zaman borsadaki yabancı yatırımcıların da hisselerini satıp çıkıyor olması lazım. Şu anda Halkbank'ın hisselerinin yüzde 75'i yabancılarda. Bizde bir düşüş yok, tam tersine hisse fiyatlarında çıkış var.

"SAKİN OLMAKTA FAYDA VAR"

Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var."