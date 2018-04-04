Dolar neden yükseliyor ? İşte doların ateşinin 4 nedeni

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından sınırlı gerileyerek 4 seviyesinin altında işlem gören dolar/TL bugün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının da etkisiyle 4.0198’i test ederek yaklaşık iki haftanın zirvesini gördü.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde bugün de olduğu gibi benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalıyor.



‘TÜRK LİRASI’NDA RUTİN OLDU’



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Riskli varlıklardan çıkış gördüğümüz günlerde TL’deki satış baskısının daha kuvvetli hissedilmesi artık bir rutin oldu. Burada bir kaç faktör etkili diyebiliriz. Birincisi yüksek enflasyon yüksek cari açık gibi makro ekonomik faktörler, ikincisi bonoda satış yapamayan yatırımcıların kendini döviz piyasasında hedge etme istekliliği” dedi ve ekledi:

“TL’de satışlar daha kuvvetli ancak bugün için benzer para birimlerinden büyük bir ayrışmadan söz edemiyoruz. Ayrışmayı tek günde büyük farklılıklardan ziyade her satış baskısı olduğunda küçük rakamlarla yaşıyoruz. Yukarıda tarihi zirve olarak 4.0375 izlenebilir. Lokal bireysel yatırımcıların da seviyeleri avantajlı bularak bir miktar döviz bozdurmasını bekliyoruz.”

SABAHA 3.99 TL’DEN BAŞLADIK



Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’i geçen hafta test eden dolar/TL bu sabah güne başladığı 3.99’lu seviyelerden bugün en yüksek 4.0198’e kadar yükseldi. Kur saat 1039’da 4.0131/4.0140 seviyesindeydi.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ziyaretleri yer alıyor.

Ticaret savaşı kaygıları ise Trump yönetiminin Çin’den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan bir grup ürüne yüzde 25 gümrük vergisi açıklamasının ardından tekrar güçlendi. Gümrük vergisi yaklaşık 1,300 kalem endüstriyel teknoloji, ulaştırma ve tıp ürününü kapsıyor. Bu eğilim piyasada riskli varlıklardan çıkışı tetikliyor.

Öte yandan ABD’de faiz artışlarının hızı açısından bugün piyasada ABD ISM hizmetler endeksini de yakından izleniyor.