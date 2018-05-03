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  4. 03 Mayıs 2018 10:12

Dolar roket gibi fırladı ! Tüm zamanların rekoru

Dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 4,21 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.

Dolar roket gibi fırladı ! Tüm zamanların rekoru
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S&P'nin Türkiye'nin notunu indirmesi sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası yüksek seyrini koruyor.

Dolar nisan ayı enflasyon verisinin ardından 4,2145 seviyesini test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Bankalararası piyasada dolar/TL 4,20'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 5 liranın üzerinde hareket ediyor.

Dolar küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında dört ayın zirvesinin altında işlem görüyor. Dolar endeksi 92.834 ile dört ayın zirvesini görmesinin ardından gerileyerek 92.508'de bulunuyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmemesinin ardından dikkatler yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisine çevrildi.

Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.

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