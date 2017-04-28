Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL bügün de düşüşünü sürdürerek 3,5415 seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel risk iştahı ile dolarda sakin seyir devam ediyor.

Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL bügün de düşüşünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü. Bankalararası piyasada dolar/TL 3,55 civarında hareket ediyor. Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu ifade eden analistler, 3,60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Muat Çetinkaya "Tüm göstergelerde hissedilir iyileşme olana kadar sıkı duruşumuzu koruyor olacağız" mesajı verdi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e yükseltti. Açıklamaların ardından dolarda yatay seyir görülüyor.

Merkez Bankası çarşamba günkü toplantısında politika faizi ve faiz koridoruna dokunmamış, geç likidite penceresi faiz oranını yarım puan artırmıştı.

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24 baz puanlık artışla yüzde 11.74'e yükseldi. Bu hamleler sonrası dolarda aşağı yön hızlanmıştı.