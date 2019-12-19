Dolar son 7 ayın zirvesini gördü! Piyasalar alev alev...

Dün günü 5,92'den tamamlayan dolar kuru, yeni güne düşüşle başladı. Güne 5,91 seviyesinden başlayan kur, saat 10.30 itibariye yükselişe geçti. Saat 11.40 civarında 5,94 seviyesinin üzerine çıkan dolar, böylece 30 Mayıs 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar 30 Mayıs 2018'de en yüksek 6,02 seviyesini görmüştü.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Hafta başında yükselişe geçen ve hafta içi seviyesini sürekli yukarı taşıyan dolar, şu sıralar, 5,94 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,17'den, sterlin ise 7,78'den alıcı buluyor.

5,95 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

ALTIN DA YÜKSELİYOR

19 Aralık altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Gram altın 280 liradan, çeyrek altın 458 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.884 liradan işlem görüyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım konusunun tekrar gündeme gelmesi, ABD’de Ermeni tasarısı ile Türkiye’ye F-35 savaş jeti satışını yasaklayan ve yaptırım çağrısı içeren tasarının kabul edilmesi iki ülke ilişkilerine yönelik piyasada endişeleri artırmış durumda.

BDDK’DAN SWAP HAMLESİ



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçmeyeceği bildirildi. BDDK bu adımı ile dövize olan talebi kısıp TL’nin güçlü tutulmasını amaçlıyor.

MERKEZ’DEN 12 PUAN İNDİRİM

TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin de reel faizi düşürmesi, TL’nin benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Analistler TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından TL’nin sunduğu reel faizin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde kalması nedeniyle reel faiz kalkanının aşındığı bir ortamda gündeme gelen ABD’nin yaptırım konusunun TL varlıkları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.