Dolar ve altın fiyatları aldı başını gitti! Gram altın tarihi zirvede

Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166'da tamamlayan dolar bugün 6,91'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,50 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6,70 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE

Tarihin en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, 382,9 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 382,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını da 2.564 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.724,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün Euo Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.