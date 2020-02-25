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  4. 25 Şubat 2020 08:46

Dolar ve altın frene bastı! İşte günün ilk rakamları

9 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, güne 6.12 civarında başladı. Euro/TL ise 6.65 seviyesinde işlem görüyor. Haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 326 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve altın frene bastı! İşte günün ilk rakamları
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Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, 25 Şubat 2020'ye 6,12 lira seviyelerinde başladı.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla başlayan, altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020 sabahına 326 lira seviyelerinde başladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.657,86 dolar seviyesinde başladı. 

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

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