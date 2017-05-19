Dolar ve altında son durum

Dün, yaklaşık bir ayın zirvesi olan 3,64 seviyesine kadar çıkan dolar bu sabah uluslararası piyasada 3,60 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. ABD yönetimi içindeki siyasi gerginlik küresel bazda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluşunun dolardaki değişime neden olan en büyük etki olarak görülüyor.

Sabah saatleri itibariyle uluslararası piyasada dolar/TL 3,60 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro ise 4,01 civarında hareket ediyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5370 seviyesinin destek, 3,6050 seviyesinin ise direnç olarak önce çıktığını belirtiyor.

ALTINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237,54 liradan, gram altın ise 144,99 liradan işlem görüyor. Sürekli düşüş ve yükselişlerle yatırımcılarını şaşırtan altın fiyatlarında nasıl bir değişiklik yaşanacak? İşte piyasalarla ilgili güncel bilgiler...

Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 144,8 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, şimdi yükselişe geçerek 147,40 liradan tamamladı. Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 146,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240,46, Cumhuriyet altını 986,00 liradan alıcı buluyor.



ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tedirginlikler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, altının ons fiyatı 1.263,21 ile 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında kâr satışları görülebileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı yükselişlerini sürdürebilmesi için 1.260 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.



Bu hafta için altının gram fiyatında 146 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ettiklerini aktaran Memiş, geri çekilmelerde ise 147 lira seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunu belirtti.