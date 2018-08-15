Dolar ve Avro niye düştü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın"yaptırım" çıkışıyla zirveye ulaşan krizin ardından ilk temas, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'daki görüşmeleriyle başlamıştı. Her ne kadar görüşmeden somut bir sonuç çıkmadığı açıklanmasa da, bu zirvenin ardından Reuters'e konuşan ABD'li bir kaynağın açıklamaları, Brunson'ın serbest bırakılması için orta bir takvim arandığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Washington'un Brunson'ın serbest bırakılması için 15 Ağustos Çarşamba (bugün) saat 18.00'e kadar süre verdiğini açıklamıştı. Bu tarihte Brunson'un serbest kalmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyordu.

Reuters'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, henüz bir ilerleme olmadığını belirtmekle birlikte, serbest bırakılma takvimiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD'li yetkili, "Brunson birkaç gün veya bir hafta içinde bırakılmazsa yeni adımlar atılabilir" diyerek 15 Ağustos tarihinin esneyebileceğini işaret etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de, rahibin hafta sonu serbest bırakılabileceğini duyurdu. Selvi bugünkü makalesinde şu ifadeyi kullandı: "...Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok' dedi. Ama güvenilir bir kaynak, hafta sonuna bakmamı işaret etti."

Yeni tarih pazarlığı

Kulislerden alınan bilgilere göre Türkiye, ABD'nin tehdit tonunda bildirdiği 15 Ağustos tarihinde Brunson'ı serbest bırakmak istemiyor. İç kamuoyunda zor durumda kalmamak için ABD ile yeni bir tarih için pazarlıklar yapıldığı konuşuluyor. ABD'li rahibin avukatının ikinci itirazının yakın zamanda tahliyeyle sonuçlanması ya da ileri tarihe ertelenen bir sonraki duruşmanın öne çekilmesi gibi formüller üzerinde duruluyor.

Piyasalar rahatladı

Diplomatik zeminde yaşanan bu gelişmelerin ardınan yangın yerine dönen piyasalarda bir rahatlama gözlendi. Brunson'un serbest kalma ihtimalinin satın alınmasıyla dolar ve Avro'da ciddi düşüşler gözlendi. Yükselişe geçen İMKB'de yabancı alımları da dikkat çekti.