Dolar ve euro aldı başını gidiyor ! Yeni rekor geldi

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın son işlem gününe 4,05'in üzerinde başladı. Dolar dün gece piyasalar kapalı iken 4,0610'la tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Euro/TL de dün 4,9740'la rekor kırmasının ardından 4,96 civarında hareket ediyor.

Saat 08.51 itibariyle dolar kuru 4.0587'den işlem görüyor, euro ise 4.9693 TL

Piyasalar bugün ABD'den gelecek tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki

etkisiyle ilgili endişeleri artırdı.

DOLAR İÇ GELİŞMELERDEN ETKİLENMEKTE



Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor. İsmini vermek istemeyen üst düzey bir bankacı, “Son iki haftaya bakıldığında ekonomi ağırlıklı iç siyasette faizlerin düşürülmesi için bir paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri yer alıyor. Bugün de Merkez Bankası konuya dahil oldu. Bu sürecin nereye gittiğini anlamadığımız için bu yaşananlar piyasada bir endişe olarak kalıyor ve fiyatlamaları etkiliyor” dedi.

