Dolar ve euro baş aşağı gidiyor !

Dolar/TL zirveden geri çekilmeye başladı.
Önceki gün 4,19'un üzerine çıkarak rekor kıran kur, Trump’ın Suriye’ye yönelik müdahalenin uzak bir tarihte uygulanabileceği mesajı ve TCMB Başkanı Çetinkaya’nın ilave sıkılaştırma açıklamasının etkisiyle 4,10'un altına indi.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL güne 4,1135 seviyesinden başladı. Euro/TLise 5,0324'ten işlem görüyor.
Brent petrol 72.00, altının ons fiyatı da 1340.65 dolardan işlem görüyor.
Suriye'ye yönelik açıklamaların da gündemde olduğuna dikkati çeken uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altına kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade etti.