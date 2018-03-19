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  4. 19 Mart 2018 15:50

Dolar ve euro dudurulamıyor ! İşte son durum

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 3,95 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Euro ve sterlin ise rekor tazeledi.

Dolar ve euro dudurulamıyor ! İşte son durum
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor. 

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9525  ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

EURODA YENİ REKOR

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86'yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681'e kadar yükseldi.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,41 ile tarihi zirveyi gördü.

Sterlin/TL ise 5.5642 ile tarihi rekorunu kırarken 15:50 itibariyle 5.56 TL civarında işlem görüyor.

FED KARARI İZLENECEK

Analistler, bu hafta döviz piyasasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

AA

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