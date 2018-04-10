Dolar ve euro durdurulamıyor ! Rekor üstüne rekor

Bankalararası piyasada dolar/TL, 4,13'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar 4,1355'e kadar yükseldi. Euro/TL de 5,11 seviyesinin üzerine çıkarak rekorunu yeniledi. Euro 5,1121'ye kadar çıktı. Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti de 4,6105 ile tarihi zirveye ulaştı.

İHALE DE YETMEDİ

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı, Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve artan jeopolitik endişelerle Türk Lirası da geriliyor. Piyasalar bugün gerçekleşecek Hazine ihalesini de yakından izliyordu. Ancak ihalede oluşan faizler ve ihaleye gelen talep piyasanın öngördüğünden çok da farklı olmadığı için yeni bir etki yaratmadı.

RUBLEDEKİ DÜŞÜŞ TETİKLEDİ

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, Rus rublesinin dolar karşısındaki sert değer kaybı dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

HAZİNE 2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,8 milyon lira borçlandı.

Piyasaların yakından takip ettiği ihalede 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,80, bileşik faiz yüzde 13,21 oldu.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 8 milyon liralık satış yapıldı.



ABD ÜFE BEKLENTİYİ AŞTI

Piyasaların beklediği bir diğer veri olan ABD'de mart ayı ÜFE yüzde 0,1'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,3 arttı. Çekirdek ÜFE ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0820 seviyesinin direnç, 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumuna geldiğini kaydetti.

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ALTIN DA REKOR KIRDI

Altının gram fiyatı bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1335 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan açıklama

Meclis'te sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Çetinkaya şu mesajları verdi:

Yakın dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret

etmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır. Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmektedir.

Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir.

Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir.