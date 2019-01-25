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  4. 25 Ocak 2019 08:27

Dolar ve Euro eridi ! İşte piyasalardan günün ilk rakamları

Haftaya 5.35'li seviyelerde başlayan ve oldukça yatay bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah güne 5.26 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ve Euro eridi ! İşte piyasalardan günün ilk rakamları
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Analistler negatif bir haber akışı olmadığı sürece TL’de değerlenme eğiliminin sürebileceğine, olumlu havanın devam etmesi halinde kurun 5.25 seviyelerine gerileyebileceğine işaret ediyor.

Dolar/TL 5.2535/5.2575'ten, euro/TL 5.9551/5.9593'ten işlem görüyor.

Öte yandan Venezuela’ya yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Türkiye ve Rusya’dan Maduro’ya destek mesajları geldi.Dolar, küresel büyüme, ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

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