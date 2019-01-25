Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası

Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,25'in altına inerek aralık sonundan beri en düşük düzeye gerilemişti.

Euro/TL de 5,97 seviyesinde hareket ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Davos'ta yaptığı açıklamada "Davos ziyareti kapsamındaki görüşmelerin pozitif etkisini son bir iki gündür piyasalarda görüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası küresel piyasalarda pozitif seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler, ticaret savaşı ve Brexit ile ilgili belirsizliklerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini belirten analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endeksleri ile ECB'nin profesyonel tahminciler anketinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,25 ve 5,22'nin destek konumuna geldiğini, 5,35'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.