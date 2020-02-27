Dolar ve euro fırladı, borsa çakıldı ! İşte piyasalarda son durum

Hafta başında 6,08 seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.

Kur bugün 6,17 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,75 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3 değer kaybetti.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Dolar endeksi üst üste düşüşünü 5. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor. Son bir haftada yüzde 2'ye yakın artan avro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,0910'un üzerinde dengelendi.

Uzmanlar, Suriye'ye ilişkin haber akışının gündemin odağında olduğunu belirterek, Euro bölgesi ekonomik güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,1850'nin güçlü direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI

Dün ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı, 327,39 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 liradan satılıyor.

Dün 1.648 dolarda yer alan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında değer kazanarak 1.652,32 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.