Dolar ve euro güne böyle başladı

Merkez Bankası'nın son adımında faizde sadeleşmeye gitmesi sonrası dolarda düşüş görülüyor.

Dolar/TL bankalararası piyasada 4,56 civarında seyrediyor. Geçen haftayı 4,70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4,66'lı seviyelerden başlamıştı.

Euro/TL de 5,30-5,31 seviyesinden işlem görüyor.



Merkez Bankası para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıklamıştı.

Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

Uluslararası piyasalarda ise dolar endeksi 94.370'le dün gördüğü altı buçuk ayın zirvesi olan 94.496'ya yakın seyrediyor.