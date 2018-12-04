Dolar ve euro kritik seviyeyi aştı

Dolar/TL kasım ayı enflasyon verisinin ardından dün 5,2853'e kadar yükseldikten sonra bugün de 5,33'ü test etti.

Kur, şu dakikalarda ise 5,31 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,05'in üzerinde işlem görüyor.



Dün 5,1412'ye kadar gerileyen dolar/TL, ABD'de beklentilerden iyi gelen veriler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 5,2856'i görmesinin ardından günü yüzde 0,78 artışla 5,2535'ten tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi kasım ayı ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,40'ın ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 208,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 210 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 207,9 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle

Gram altın 208,7 lira, çeyrek altın 341 lira ve Cumhuriyet altını 1.397 liradan işlem görüyor

208,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını da 1.397 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,54 primle 1.237,5 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Biz, altının ons fiyatının 1.227 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde, 1.242 dolar seviyesi gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatı ve yurt içinde dolar kurundan aldığı destek ile değer kazanan altının gram fiyatında, 212 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kaybıyla 94.649,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 94.974,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

İtalya'nın bütçe sorunu ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.