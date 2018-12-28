Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,2850 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, dün dolar/TL 5,27-5,32 bandında işlem gördü ve günü yüzde 0,05 artışla 5,2849'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yatay bir seyirle 5,2850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 artışla 6,0632'den, sterlin/TL de yüzde 0,09 değer kazancıyla 6,7034'ten satılıyor.

Analistler, yurt içinde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de kasım ayı toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları, Almanya'da aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişle 217 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 216,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlayarak 218 lirayı görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 217,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.454 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak, hazirandan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.280,6 dolara kadar çıktı. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1,280,4 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, son çeyrekte etkili olan yükseliş trendi ile yıllık bazdaki kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizliklerle hafta genelinde yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatının, bugün 1.280 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesine çıktığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.277 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin korunacağını aktaran Memiş, "Altının gram fiyatında ise 217 lira üzerinde yeni hedefin 220 lira olacağını düşünüyoruz. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'deki yoğun veri trafiğini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.