Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları

ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişte olan dolar/TL, iki ülke heyetlerinin yapacağı temasların etkisiyle frenledi.

Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 5,25 civarında seyrediyor. Euro/TL 6,10'un üzerinde hareket ediyor.

Dolar/TL 5.23/5.24'dan Euro/TL 6.08/6.09'dan işlem görüyor.

Veri anlamında sakin günde, Türkiye’den ABD’ye gidecek heyetin görüşmeleri ve iki ülke yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Dolar/TL 5,24 seviyesinde güne başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Dolar/TL bugün en düşük 5,2182, en yüksek 5,2729 seviyesini gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 17,75 oldu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında 13,5 milyar bedeli olan projeler değerlendirildi. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Ian McCafferty, gelecek 2 yılda iki küçük faiz artırımı daha beklemenin

finansal piyasalar için makul olduğunu söyledi.

ODAK NOKTA BRUNSON

IKON Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı: Türkiye ile ABD arasında devam eden Rahip Brunson gerilimi ile ilgili, Türkiye'den ABD'ye bir heyetin gideceği bildirildi. Heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri'nden 9 kişi olacak. ABD Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesnini önemli bir işaret olduğunu ve diyaloğun önemine güvendiklerini söyledi. Bu gelişmeler sonrası ABD ile Türkiye arasında gerilimin azalması ile dolar/TL 5.2447'ye çekildi. Geri çekilmenin devamında 5.1170 ve 5.0565 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.2570 ve 5.3840 direnç oluşturabilir.