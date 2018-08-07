Dolar ve Euro yeni güne yeni rekorla başladı

Dolar en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor, Türkiye-ABD gerilimiyle yükseliş hızına hız katan dolar gece saatlerinde rekor üzerine rekor kırdı. Dolar dün akşam saatlerindeki yükselişini sürdürerek 5,40 TL bandının üzerine çıkmıştı. Bugün ise 5.27 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL 5.27 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 6.08'den işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde yükselişini sürdüren ve 5,10 seviyelerinden 5,40 seviyesine çıkan Amerikan doları, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen tırmanışını sürdürdü.

Bir bankacı, “Döviz piyasasında bugün yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş görüyoruz. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz” dedi ve şöyle devam etti:

“Hareketin devamında opsiyon piyasasından çıkan seviyeler 5.20 ve sonrasında 5.50. Ancak özellikle 5.50 için siyasi haber akışının şimdikinden daha kötü hale gelmesi gerekir. Bu aşamada TCMB’nin döviz satması çok zor (rezervler çok düşük), ek faiz artırımı ise mevcut siyasi konjonktürde daha da zor. TL’de anlamlı bir iyileşme için haber akışını izlemek zorunda kalacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yargılanması süren ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD’li rahip Andrew Brunson nedeniyle ABD yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verileceğini ve ABD adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye’de varsa malvarlıklarının dondurulması talimatı verdiğini açıkladı.





Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Doların ardından altın fiyatları da uçuşa geçti