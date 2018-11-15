Sürücüler dikkat ! O yol 20 gün kapalı kalacak...
Sürücüler dikkat ! O yol 20 gün kapalı kalacak...
PKK'ya bir darbe de Avrupa Adalet Divanı'ndan !
PKK'ya bir darbe de Avrupa Adalet Divanı'ndan !
Dolar ve euro yeniden düşüşe geçti
Dolar ve euro yeniden düşüşe geçti
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
İYİ Parti, CHP ile ittifak yapacak mı ? Özdağ sinyali verdi
İYİ Parti, CHP ile ittifak yapacak mı ? Özdağ sinyali verdi
Mehmet Ali Erbil'in kardeşi: Can sıkıcı bir haber veriyorum...
Mehmet Ali Erbil'in kardeşi: Can sıkıcı bir haber veriyorum...
Bakan açıkladı: İstanbul'a 10 boğaz köprüsü daha geliyor!
Bakan açıkladı: İstanbul'a 10 boğaz köprüsü daha geliyor!
Zamlar belli olmaya başladı: 1 Ocak'ta minimum 280 TL zam!
Zamlar belli olmaya başladı: 1 Ocak'ta minimum 280 TL zam!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 15 Kasım 2018 15:58

Dolar ve euro yeniden düşüşe geçti

Dolar/TL 5,40 seviyesinin altına geriledi. Euro ise 6,11 TL civarında işlem görüyor.

Dolar ve euro yeniden düşüşe geçti
A+ A-

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." açıklamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle küresel risk iştahı azalırken, dolar endeksi yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 97,4 seviyesinden 96,8'e geriledi.

Dün doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 5,4833'ten günü tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,3957'ten alıcı buluyor. 

Euro/TL ise, 6,1112 seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, ankette özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, bankanın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşmasının ardından İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda Bakan Sheilesh Vara istifa ettiğini açıkladı.

İstifalar sonrası İngiliz sterlini yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybetti ve 1,2818'e geldi.  Sterlin/TL saat 12:45'te 6,98'de yer aldı.

Yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ile İtalya ve Brexit'e ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüşün ivmeleneceğini, sırasıyla 5,25 ve 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

dolar ne kadar , dolar , dolar kaç tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM