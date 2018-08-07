Dolar ve Euro yeniden uçuşa geçti

Dolar en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor, Türkiye-ABD gerilimiyle yükseliş hızına hız katan dolar gece saatlerinde rekor üzerine rekor kırdı. Dolar dün akşam saatlerindeki yükselişini sürdürerek 5,40 TL bandının üzerine çıkmıştı. Bugün ise 5.31 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, ABD Türkiye ilişkilerinde artan gerilim ile ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin endişeler ve bu süreçte para politikasına yönelik soru işaretleriyle dün piyasaların kapalı olduğu gece yarısı 5,4250 ile tarihi zirvesini test etti.

Kur, ABD ile mutabakata varıldığı iddialarının yer aldığı haberler sonrası 5,20 seviyesinin altına geriledi. Ancak geri çekilme sonrası tekrar 5,31'in üzerinde hareket ediyor.

Dolar/TL 5.31 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 6.20'den işlem görüyor.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

Euro/TL de dün 6,2509 ile yeni zirveyi görmesinin ardından bugün 6,20 -6,21 civarında işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,44 artışla 94 bin 585 puandan başladı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,1150'nin önemli destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Doların ardından altın fiyatları da uçuşa geçti