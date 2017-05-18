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  4. 18 Mayıs 2017 09:36

Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !

Dünyada dolar Trump'ın politikaları nedeniyle zayıflarken Türkiye'de yükselişe geçti.

Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
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Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal bir soruşturmayı engellemeye çalıştığına yönelik haberlerin ardından başkanın siyasi geleceği hakkındaki belirsizliğin güçlenmesine paralel geriledi.Asya borsaları yüzde 1.8 düşüşle kapanan ABD’nin S&P 500 endeksi ve yüzde 2.6 gerileyen Nasdaq endeksini izledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yüzde 0.5 ekside seyrediyor. Japonya’nın Nikkei endeksi ise yüzde 1.5 kayıpta.

TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞTE

Serbest piyasada dolar 3,5970 liradan, euro ise 4,0070 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5950 liradan alınan dolar 3,5970 liradan, 4,0050 liradan alınan euro ise 4,0070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,56 liradan, euro ise 3,9620 liradan satıldı.

Federal soruşturmayı engellediği iddiaları sadece Trump’ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atmakla kalmıyor, Trump’ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ihtimalini de gündeme getiriyor.

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Trump’ın mensup olduğu Cumhuriyetçi partiden bir grup siyasetçi Trump’ın geçen yılki seçim ekibi ile Rusya arasındaki olası ilişkileri inceleyecek bağımsız bir inceleme yürütülmesini isterken, bir siyasetçi Trump’ın görevini kötüye kullandığını ifade etti. Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak üzere FBI eski başkanlarından Robert Mueller’in atanması Asya piyasalarında herhangi bir tepkiye yol açmadı.

Ancak ABD’nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları bu gelişme üzerine biraz toparlanırken, dolar da güvenli liman yen karşısında ılımlı değer kazandı.

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