Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte piyasalardaki yükselişin nedeni...

TCMB'nin faiz kararına odaklanan piyasada Moody's'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesine yönelik bir açıklama yapmaması ve artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 5.80'i aşarak 23 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket eden ve haftayı 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, Cuma günü Moody’s sonrası 5.7905’a kadar yükseldi.

Bu sabah güne 5.78 civarında başlayan dolar/TL yükselişini sürdürerek 5.8055 seviyesine kadar yükseldi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Bu hafta çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise devam ediyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 12 Aralık'ta Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantı da gündemin odağında yer alıyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi de takip edilecek.

Bir bankanın döviz işlemcisi, piyasadaki satış baskısının artmasında birkaç faktörün önplana çıktığını söyleyerek, “TL’de satış baskısını artıran unsurları Akdeniz’deki gerginliğin artması, Türkiye’nin Rusya ile yeni bir S-400 anlaşmasına doğru gidiyor olabileceğine yönelik haberler, Moody’s’ten olumlu bir adım gelmemesi ve TCMB’nin faiz kararının yaklaşmış olması olarak özetleyebiliriz. TL bugün negatif ayırışmış durumda ancak nominal olarak baktığımızda değer kaybı sınırlı. TL’de bu hafta TCMB başta olmak üzere faiz kararları yön belirleyici olacaktır” dedi.

Haziran’da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirerek B1’e düşüren, görünümü ise negatifte tutan Moody’s’in Cuma günü kredi notunun teyit etmesi beklenirken, görünümün durağana çekebilmesi yönünde beklentiler bulunuyordu. Bu beklentinin gerçekleşmemesi dolar/TL’de yükselişe neden oldu.

TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

‘YENİ BİR SÖZLEŞME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR’

Öte yandan Cuma günü Interfax’ta yer alan bir habere göre Rusya ve Türkiye yeni S-400 füze sistemi seti tedarik edilmesine yönelik bir sözleşme üzerine çalışıyor.

Türkiye ile Libya arasında geçen hafta Ankara’nın Akdeniz’deki denizaşırı enerji keşfi konusundaki anlaşmazlığını Yunanistan da dahil olmak üzere ülkelerle karmaşıklaştırabilecek güvenlik ve askeri işbirliğini alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat, anlaşmanın kendi egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan’ı kızdırdı.

