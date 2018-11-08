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  4. 08 Kasım 2018 08:32

Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Piyasalarda dolar/TL güne 5,38 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 6,15 civarında seyrediyor.

Dolar ve euroda günün ilk rakamları
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Türkiye'nin İran yaptırımlarında muaf kalması sonrasında düşüşte olan dolar/TL 5,40'ın altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,37 civarında işlem görüyor. Dolar hafta içinde 5,30 seviyesini görerek 3 ayın en düşük düzeyine gerilemişti.

Euro/TL de 6,15 seviyesinde seyrediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar Türkiye piyasalarının kapanışı ardından gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor.

ABD ekonomisinin büyümesi ve enflasyonun toparlanmaya başlamasıyla birlikte Fed, bu yıl üç kez faiz artırdı. Fed ayrıca aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutarak, son zamanlardaki politika açıklamalarındaki para politikasını sıkılaştırma yanlısı ifadelerini sürdürmesi bekleniyor.

euro , piyasa , dolar
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