Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

Yeni haftaya yüzde 1 ekside 4.67'li seviyelerde başlamasının ardından doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'yi aştı ve 4,60'lı seviyelere kadar geriledi. Euro/TL kuru ise 5,41 düzeyinde.

Dolar/TL'nin yükselişinde yurt dışı tarafta ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri ve doları desteklemesi etkili olurken, yurt içi tarafta erken seçim öncesi siyasi belirsizlik etkili oluyor.

Kurun Çarşamba günü rekor tazeleyerek 4.9253 seviyesini görmesinin ardından TCMB, GLP faizinde 300 baz puan artırıma giderek fonlama maliyetini yüzde 16.5 seviyesine çekti.

TCMB'nin mesajı doları gevşetti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Türk finans sektörü temsilcileriyle biraraya geldi.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, Merkez Bankası'nın sadeleşme mesajı verdiğini belirtti. TCMB Başkanı Çetinkaya, ana fonlama kanalı olarak haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydederek, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL kuru, söz konusu haber sonrasında haftaya yüzde 4.70 seviyesinin altında başladı. Pazartesi günü TSİ 09:23'te 4,6080'e kadar geriledi.