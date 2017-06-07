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  4. 07 Haziran 2017 21:55

Dolar ve Euro'da hareketlilik !

Hükümet'in Katar ile ilgili önerilerini Meclis'te öne çekip onaylatmasının ardından Dolar ve Euro'da hareketlilik yaşandı

Dolar ve Euro'da hareketlilik !
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Hükümetin, Katar’a asker konuşlanması ve jandarma eğitimini içeren anlaşmaları Meclis gündeminde öne çekerek onaylatmasının ardından euro 4.0 lirayı aştı, dolar 3.55 liranın üzerine çıktı.

Tezkerenin onaylanmasının ardından euro 4.0 lirayı aşarak 4.0025 liraya, dolar da 3.5569 liraya kadar yükseldi. Hükümetin Katar hamlesiyle jeopolitik risklerin arttığı algısı Borsa İstanbul’da da satış getirdi ve BIST 100 Endeksi günün sonunda 0.73 düşüşle 97 bin 617 puandan kapandı.

Hükümetin öne çekerek bugün onaylanmasını sağladığı tezkere, TBMM Genel Kurul gündeminin alt sıralarından öne çektiği, "Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması" ve "Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü"nü içeriyor.

DHA

asker , meclis , dolar , katar , euro