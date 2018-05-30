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  4. 30 Mayıs 2018 10:49

Dolar ve euroda ibre terse döndü

Merkez Bankası'nın hamlelerinden sonra gerileyen dolar bugün 4.50 TL'nin altına indi. Euro/TL ise 5,21 civarında hareket ediyor.

Dolar ve euroda ibre terse döndü
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Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolarda düşüş sürüyor. 

Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan  dolar/TL 4,50'nin altına kadar geriledi. Dolar dün 4,63'ün üzerini görmüş ancak bu seviyede tutumanamıştı.

Euro/TL de 5,21 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD'den yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen finansal araçlara yöneldiğini kaydetti. ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,60'ın altında kalındığı sürece 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

EURO/DOLAR 10 AYIN DİBİNDE

Euro, İtalya'da derinleşen siyasi krizin etkisiyle dolar karşısında 10 ayın dip seviyesini görürken, yatırımcılar seçimlerin tekrarının ardından İtalya'da ortak para birimi euroya karşı bir hükümetin başa geçeceğinden kaygılanıyor.

Dolar karşısında dün 1.1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören euro bugün 1,15 civarında işlem görüyor. Ay başından bu yana euroda değer kaybı yüzde 4,5'i buldu.

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