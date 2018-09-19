Dolar ve euroda son durum

Dolar/TL, güne 6,40 civarında başlamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 6,30'un altına kadar indi. Dolar en düşük 6,2700'yi gördü.

Euro/TL ise 7,35 civarında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Programın piyasanın odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Piyasalar yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'ı bekliyor. Büyüme, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik verilere ilişkin yeni öngörüler belirlenecek.

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