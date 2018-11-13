Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları

Hazine Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde dün 11 Aralık 2019 itfalı 13 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez, 18 Ekim 2023 itfalı 5 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 10.05 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç etti. İhalede kuponsuz tahvilde net satış 82.4 milyon TL, nominal teklif 1,560.2 milyon TL, sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde ise net satış 78 milyon TL, nominal teklif 1,845 milyon TL oldu.

Dolar/TL 5.4661/5.4606'dan, euro/TL ise 6.1426/6.1495'ten işlem görüyor.

Hazine bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından dün gerçekleştirdiği iki ihalede ROT dahil toplamda piyasadan 1.96 milyar TL borçlanırken, tahvil faizlerindeki gerileme devam etti.

İhaleler sonrası dolar/TL de yönünü aşağı çevirerek 5,43'e kadar gerilemişti.

Böylece Hazine iki tahvilde ihale öncesi ROT’ta piyasadan 301.5 milyon TL, kamudan 1.5 milyar TL, ihalede ise 160.4 milyon TL olmak üzere toplamda 1.96 milyar TL borçlandı. Hazine üç aylık borçlanma stratejisinde Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 15.3 milyar TL’si piyasadan toplam 22.4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını planlıyordu.

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