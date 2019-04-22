Dolar yeni güne yine kritik seviyenin üstünde başladı

Birçok küresel finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla geçen hafta cuma günü kapalıydı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyordu ancak işlem hacmi oldukça düşüktü. Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi sürüyor.

Yeni haftanın il gününde ise dolar, 5,82 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,55 TL seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, eknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi'ni takip edecek.

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptıkları hesaplamalara göre TCMB net rezervinin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini; ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu, bunu “anlamlandıramadıklarını” belirtiyor.

Bankacılar swap işlemlerinin muhasebeleştirilme usulüne ilişkin bir soru işareti taşımıyor, swap işleminin net rezerve eklenmesini de tek başına “rahatsız edici” görmüyor.

Swap da dahil ilgili tutarların rezervlerden düşerek rezerv değerlendirmesi yapılabileceğine dikkat çeken bankacılar, yılbaşından bugüne uygulamaların rezerv artışını beraberinde getirmesi yönünde hesaplama yapmalarına rağmen rezervlerde swap hariç tutulduğunda düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme istiyorlar.