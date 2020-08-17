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DOLAR YENİ HAFTAYA DA REKORLA BAŞLADI! EURO VE ALTIN DA YÜKSELİYOR!
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  4. 17 Ağustos 2020 08:06

Dolar yeni haftaya da rekorla başladı! Euro ve altın da yükseliyor!

Son 1,5 aydır rekor üstüne rekor kıran döviz kuru yeni haftaya da yeni bir rekorla başladı. Dolar 7,37 TL'den işlem görürken, Euro/TL de 8,72'de. Gram altın ise yeni güne 460 TL'den başlarken, çeyrek altın 755 TL'den alıcı buluyor.

Dolar yeni haftaya da rekorla başladı! Euro ve altın da yükseliyor!
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Haftanın yeni işlem gününde dolar rekor seviyesi olan 7,37 liranın hemen üstnde, euro ise 8,72 seviyelerinde hareket ediyor. 

TCMB, ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarına göre 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde yüzde 10,22'den 10,82'ye yükseldi. Yılsonu dolar kuru tahmini de bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7,34 TL oldu.

Dolar ve Euro ile birlikte yükselişe geçen altınla birlikte gram altın da haftanın ilk işlem gününe 460 TL'den başladı.

İşte saat 08:00 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları:

Ons Altın $1.943,41 / $1.943,88
Gram Altın 456,64 / 460,55 TL
Çeyrek Altın 740,48 / 755,59 TL
Yarım Altın 1.480,96/ 1.511,18 TL
Tam Altın 2.961,96 / 2.991,88 TL
Cumhuriyet Altını 3.046,38 / 3.077,15 TL

"Doların 6.85 ve altına inmesi çok zor"

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, Türkiye ekonomisi'nin 2013'ten beri yaşadığı enflasyon üzerindeki kur artışına uzun süre dayanmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Doların yılı 7 liradan kapatacağı ihtimali her geçen gün düşüyor” dedi.

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