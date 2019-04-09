SON DAKİKA
AK PARTİ'NİN İDDİALARI ÜZERİNE İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 09 Nisan 2019 08:23

Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları

Cuma günü 5.57-5.63 bandında dalgalanan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL bu sabah 5.68'in üzerindeki hareketine devam ediyor.

Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
A+ A-

Dolar, 9 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6700 lira alış, 5,6721 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Saat 09.09 itibariyle euro alış fiyatı 6,3862 lira, satış fiyatı ise 6,3927 lira seviyesinde yer alıyor. 

Analistler TCMB’nin haftalık repo ile fonlamaya geri dönmesini normalleşme açısından olumlu bulsa da belirsizlik ortamının devam etmesi nedeniyle biraz erken buluyor.

ABD ile ilişkilerin daha da gerileceği endişesi, TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüş ve lokallerin döviz talebinin artarak devam etmesi iki hafta önce kurda sert hareketlere neden oldu. Bu çerçevede TCMB 22 Mart’ta ana fonlama aracı olarak kullandığı ve yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış ve yerel seçimlerin hemen öncesinde piyasada “örtülü faiz artırımı” olarak da anılan ek sıkılaştırmaya gitti.

Bürümcekçi Danışmanlık’tan Haluk Bürümcekçi de TCMB’nin repo ihalelerine tekrar başlamasının biraz erken olduğunu söyleyerek, “Buna kurdaki baskıyı azaltmak adına başlamıştı, tabii yabancı çıkışı daha yoğun olan bir haftaydı. Şimdi de çok bir şey değişmedi aslında, baskı devam ediyor. Ama bunu uzatması durumunda da 25 Nisan’daki toplantısında politika faizi ile AOFM’yi eşitlemesi gerekecekti, belki öyle bir algı yaratmamak için yaptı. Tabii bu yine de ihtiyaç görülürse politika faizini yükseltmeyeceği anlamına da gelmez. Belki o zaman faiz artırımı daha etkili olsun diye de böyle bir şey yapıyor olabilir” dedi.

Reuters

euro kuru , euro kaç tl , serbest piyasa döviz , dolar/tl , euro , dolar kuru , dolar , dolar kaç tl , döviz kuru , döviz kurları , euro/tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM