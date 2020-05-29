Dolar yeniden vites büyüttü! Dolar, Euro ve altında yükseliş sürüyor

Bayram tatilinde 6,81'den 6,72'ye gerileyen dolar/TL dün yeniden 6,77 seviyesine tırmanmıştı.

Kur, bugün 6,81'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,51 seviyelerinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 375,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 372,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 375,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.535 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.720 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ancak Çin ile ABD arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de ise 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Bugün piyasaların takip ettiği önemli bir veri ABD'de 1. çeyrek GSYH rakamlarıydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 5 küçüldü.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK KEZ DÜŞTÜ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin olurken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

"İKİNCİ YARIDA GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA GÖRÜLEBİLİR"

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin mayıs veya haziranda dibe ulaşabileceğini ve yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma görülebileceğini, ancak tahminlerin çok fazla belirsizlik içerdiğini ve merkez bankasının bir dizi senaryoyu değerlendirmekte olduğunu bildirdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, corona virüs salgını nedeniyle işletmelerin kapalı kaldığı süreçte işsizlik sigortası ödemelerini uzatmanın uygun olabileceğini, ancak toparlanmanın kök salmaya başladığı bir dönemde işsizlik ödemelerini uzatmanın uygun olmayacağını savundu.